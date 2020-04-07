港股低估值点燃私有化热情 上市资产难再融资使国企股东等另做打算

彭博汇总数据显示，今年以来，已宣布的香港上市公司私有化和收购(buyout)案例飙升至73亿美元（约104亿新元）。继去年大昌行、华能新能源宣布私有化之后，今年香港最大的房地产开发商之一会德丰、中广核新能源和百年老店利丰相继披露私有化计划。

据彭博社报道，因冠病疫情引发的全球市场震荡波及港股，恒生指数市净率跌破1倍，跌进历史底部。对于大股东而言，极低的估值和融资功能的丧失使得私有化的吸引力日增。“大股东可以利用这个机会来私有化。私有化以后，转型会更容易、成本也更低，因为信息披露等相关要求会更低，”光银国际投资董事总经理林樵基表示。

分析指出，从现有的案例来看，重组中的中资国企、香港本地股料有更多意愿将上市公司私有化，以实施业务重组；新能源和房地产行业私有化的机会可能更高。

中信证券分析师杨灵修认为，国有企业本身去香港上市的主要功能之一就是融资，但是现在股价这么低，已不具备真实的融资功能，因此会考虑私有化，而且这也伴随着国企的改革进程。彭博汇总数据显示，2000多支港股中，半数股票市净率跌破一倍，高于一年前46%和两年前40%的比例。

“股价破净的时候，很多国企都有动力考虑私有化，”如果不能融资的话，却要承担上市、审计等费用，保留上市地位成本太高，京华山一研究部主管彭伟新也表示。中国监管层不允许国企以低于每股净资产的价格发行新股，以免国有资产被贱卖及损害现有股东权益。

同属国企的中国电力清洁能源和华能新能源已完成私有化，为其他同类公司提供了先例。此前有分析人士预计，龙源电力、大唐新能源也可能会考虑私有化并退市，然后在其他地方重新上市以寻求更高估值。

中泰国际分析师颜招骏称，环保新能源行业目前由国企主导，私有化的机会比较大，亦因国企推行私有化的主因是涉及企业重组；从中国电力清洁能源和华能新能源来看，不排除私有化后的新能源业务在未来会被并入姊妹上市公司的可能性。

另一方面，参考利丰的案例，一些市值较小、市净率低但质优的香港本地公司也可能加入私有化阵营。京华山一的彭伟新称，比如在铜锣湾拥有优质资产的金朝阳集团，市净率只有0.1倍。

“私有化对于股东的吸引力是增加的。在股价下跌预期下，假设私有化要约价不变，那么相对的溢价便提高了，”中泰国际的颜招骏表示。他指出，基于大股东持股比例、市净率等指标来看，美丽华酒店以及新世界百货可能都是潜在标的。

颜招骏预期，未来半年港股私有化会有上升趋势；目前美元利率接近零，对大股东通过低息融资再进行私有化非常有利。