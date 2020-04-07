欧盟将对中国和埃及产玻璃纤维产品征反倾销关税

欧盟将对中国和埃及的玻璃纤维生产商征收最高达99.7%的关税，欧盟指这些生产商以不公平的低价销售其产品，这个案件罕见地涉及在海外运营的中国企业。

据路透社报道，欧盟官方期刊周一表示，欧盟将从周二起，在未来五年内向相关企业征收20.0-99.7%的关税，将对中国巨石集团有限公司和浙江恒石纤维基业有限公司征收较高关税，两者在埃及的企业将面临较低关税。

对案件进行调查的欧盟执委会发现，上述中国和埃及的生产商在欧洲的市场份额从2015年的23%上升到2018年的31%，而产品的平均售价则下降了14%。

执委会以土耳其的投入价格和劳动力成本为指引，制定玻璃纤维产品的正常价格，玻璃纤维在风力涡轮机叶片、船只、卡车和运动器材中均有广泛应用。

欧盟生产商包括比利时的European Owens Corning Fiberglas、法国的Chomarat Textiles Industries、德国的Saertex以及芬兰的Ahlstrom-Munkzjo Glassfibre。

在另一起案件中，执委会正调查这几家在中国和埃及的企业是否获得了补贴，这是欧盟首次对中国是否给一家中企海外子公司提供了不公平帮助展开调查。执委会通常只关注企业所在国的政府补贴。该案将于6月公布裁决。