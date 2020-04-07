今年清明假期中国旅游人数同比降61.4%

中国旅游研究院今天（7日）发布《2020年清明节假日旅游市场研究报告》，报告综合各地旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商和旅游经济实验室专项调研数据，2020年清明假日期间全国国内旅游接待总人数4325.4万人次，同比减少61.4%；实现旅游收入82.6亿元（人民币，16.69亿新元），同比减少80.7%。中国国内游客满意度指数为88.8，达到历史高位水平。

据《新京报》报道，中国旅游研究院课题组负责人介绍，清明节假日期间，新疆、青海、吉林、云南、西藏、安徽、广东、四川等地旅游市场复苏较快，游客量恢复至去年清明假期的5成以上。清明假期期间城市居民活动平均半径3.6公里，较春节期间平均提升36.8%。外地游客在目的地游憩半径为12.9公里，较春节假期平均提升16.0%。

该负责人介绍，随着各地山岳型景区、开放型景区、城市公园、郊野公园等室外旅游场所的陆续开放，浙江、济南、深圳、广州等全国多地博物馆、图书馆、文化馆、美术馆等公共文化场馆有序开放，清明节假日期间的旅游景区热度回升明显。清明节前一周，携程旅游的中国国内门票销量环比增长114%。黄山两次启动限流分游措施，南岳衡山等景区恢复到往年同期水准，周庄古镇、千岛湖景区游客达到正常水平的一半左右。

旅行社方面，重庆、江苏、云南、四川、陕西、上海等地，除跨省和入出境团队旅游及“机票+酒店”旅游业务外，已经恢复了旅游企业的相关业务。