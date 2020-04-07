香港延长非居民抵港入境限制

港府发言人4月6日宣布，港府将延长非居民抵港入境限制。

刊登在香港政府网站上的通告指出，此前港府在3月24日曾宣布不准所有从海外国家或地区乘搭飞机抵港，或在抵港前14天曾经到过任何海外国家或地区的非香港居民入境，香港国际机场也会继续停止一切转机服务，直至另行通告。

而所有从澳门和台湾入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，和从大陆入境安排一样，须接受强制检疫14天。

上述措施已于3月25日凌晨零时起实施。有关限制入境和转机的措施当时暂定为期14日，至4月7日止。

港府昨天指出，目前冠病疫情在全球仍然严峻，全球确诊个案截至今日早上已超过118万宗。至于香港的情况，截至6日下午，已较两星期前的357宗增加超过一倍。于过去两个星期，约75%的确诊个案曾于潜伏期身处外地，或者是他们的紧密接触者。有见及此，特区政府决定延长上述有关入境限制及暂停转机服务的措施，直至另行通告。

在实施上述限制入境的措施时，特区政府因应实际情况需要，豁免了包括机组人员、领馆人员等小部分人士。这些豁免将继续适用。

港府表示，4月5日经机场入境的旅客只有813人次，较3月24日措施实施前下跌近82%，当中非香港居民只有七人次。