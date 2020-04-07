广州否认非洲籍人员聚居地“封村”

广州越秀区7日在官方公众号上发文辟谣，指瑶台片区不存在“封村”情况。

通知指出，瑶台片区在瑶台牌坊和瑶华西街都有出入口，凭穗康码、测量体温、佩戴口罩，人、车都能正常进出。

随着大陆疫情逐步受到控制，防控重点也转向外输及无症状感染者。

昨天（6日）社交媒体微博热传广州大量非洲籍人员引发疫情爆发，造成广州社区封闭。还有未经证实的言论称越秀区“有30万非洲籍感染新冠肺炎。”

越秀区官方今天也对此辟谣，表示经排查，散居外国人总计3462人，排名首位是美国，共350人。

越秀区委常委颜强直言:：“网上传说有30万非洲人，是不实的，我们有精准的数据。”

此外，在4月1日，广州一家医院内的一名确诊尼日利亚籍男子不配合治疗并将护士打伤事件引发舆论发酵，对外籍人员的管控成为外界关注的焦点。

《广州日报》今天报道，指出截至4月6日24时，广州累计发现境外输入确诊病例111例，其中中国籍86例，外国籍25例：尼日利亚籍九例、安哥拉籍三例、刚果（金）籍二例、尼日尔籍2例，法国、巴西、英国、澳大利亚、埃塞俄比亚、叙利亚、布基纳法索、马达加斯加、俄罗斯籍各一例。

报道也指出广州市根据省疫情防控指挥部的决策部署，对所有入境人员全部实施集中隔离医学观察，并全覆盖进行新冠病毒核酸检测。为了排除前期可能存在的隐患，对3月8日之后入境、尚未纳入居家隔离或集中隔离医学观察的入境人员进行全面排查，共把2万1742人纳入健康服务管理，并全部进行核酸检测。