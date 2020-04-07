柳州辅警用胶布将醉酒男子封嘴19圈致死 公安局赔219万

广西柳州一男子因醉酒后扰民，不配合警方工作而被带回警局处置。当晚执勤的辅警为阻止男子吵闹、与同伴交流而用胶带封嘴19圈，最终导致其死亡。涉事辅警被判坐牢三年，公安局赔偿219万人民币（约44万新元）

综合《柳州晚报》、《潇湘晨报》报道，事件发生在2019年4月10日1时许，刘伟与朋友在柳州市柳江区一夜宵摊喝酒猜码，噪声扰民，被人报警投诉。接警后，柳州市公安局拉堡派出所派警前往处置，在处置过程中，刘伟、周天、刘江三人不听劝阻，拒不配合，并使用语言和肢体动作对出警人员进行挑衅，被强制带离现场到拉堡派出所接受调查处理并采取约束醒酒措施。

拉堡派出所辅警刘俊见刘伟不时大喊大叫，不听劝阻，就和同事用黑色电工胶布将刘伟、刘江的嘴巴缠绕封堵，后由刘俊一个人负责看守。

见刘伟和刘江还不时发出喊叫声，不听劝阻，刘俊就喊另一个同事将刘江带至另一间审讯室。之后刘伟仍不断大声喊叫，不停吵闹，刘俊劝阻无果后继续用电工胶布对他的嘴巴进行缠绕封堵，使他发不出声音，然后回到座位上看手机。

“过了四五分钟，我抬头看见他睡着了，头部往后仰，眼睛眯着，鼻子发出透气的声音，脸色与喝醉了一样，就去帮他拆除了几圈胶布，还留有一部分没有拆除，后回到座位上。”

刘俊说，过了几分钟，有几名同事进来，其中一个同事用脚踢了一下刘伟，又拍了一下，发现没有反应，这才感觉不对劲。后经鉴定，刘伟符合因急性乙醇中毒和他人用胶布缠绕封堵嘴巴导致呕吐物吸入性窒息死亡。