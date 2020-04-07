中国驻俄领馆连续三天提醒勿通过绥芬河口岸回国

随着大陆冠病疫情得到控制，官方开始将防控重心转向境外输入。其中，来自俄罗斯的黑龙江省新冠肺炎境外输入病例持续增长，中国驻符拉迪沃斯托克总领事馆从4月5日起连续三天发布出行风险通告，提醒勿通过绥芬河口岸回国。

据黑龙江省卫健委通报，全省4月6日新增境外输入确诊病例20例，均为中国籍，从俄罗斯输入；新增境外输入无症状感染者2例，均为中国籍，从俄罗斯输入。截至4月6日24时，累计报告境外输入确诊病例62例；有境外输入无症状感染者62例。

其中，4月6日新增的20例境外输入确诊病例均由绥芬河口岸入境。而此前一天通报的另20例境外输入确诊病例也同样均由绥芬河口岸入境。

微信公众号“中国驻符拉迪沃斯托克总领事馆”4月7日发布《黑龙江输入型病例仍在大幅增加 总领馆强烈提醒中国公民切勿通过绥芬河口岸回国》称：“截至目前，通过莫斯科-符拉迪沃斯托克-绥芬河路线输入黑龙江省的新冠肺炎确诊病例已经累计达59例，均为中国籍。总领馆郑重提醒与上述确诊者行程有交集的领区内中国公民及时隔离观察；如出现疑似症状，及时就医，相关情况请第一时间通知总领馆。”

总领馆提醒，“4月3日，绥芬河市人民政府发布公告，宣布绥芬河-波格拉尼奇内公路口岸旅检通道4月7日至13日临时关闭，恢复开关日期另行商定。4月6日，俄罗斯外交部和滨海边疆区政府发布消息，波格拉尼奇内-绥芬河公路口岸人员通道自4月7日起临时关闭。目前有个别华商在微信朋友圈散布绥芬河口岸将继续正常通关的虚假消息，总领馆郑重提醒广大同胞切勿轻信谣言。”

此外，总领馆还提到，滨海边疆区政府已陆续出台强力疫情防控措施，包括：4月7日起，所有乘俄国内航班来到边疆区的中国公民将被强制隔离14天；4月7日起，滨海边疆区境内实行特别通行证制度，只有持此证人员才可在边疆区内通行；至6月1日，边疆区内所有酒店、宾馆、疗养院等停止对外营业。

总领馆强调，“强烈建议和提醒相关中国公民充分考虑上述情况，切勿通过波格拉尼奇内-绥芬河公路口岸回国，切勿贸然来滨海边疆区。”

此前，中国驻符拉迪沃斯托克总领事馆于4月5日及6日已分别发布了《黑龙江省再增15例输入型新冠肺炎确诊病例 总领馆强烈建议中国公民慎重出行》、《黑龙江省输入型新冠肺炎病例持续大幅增加 总领馆强烈建议中国公民避免莫斯科-符拉迪沃斯托克-绥芬河长途旅行》。

绥芬河市位于黑龙江省东南部，辖区面积460平方公里，总人口7万，为牡丹江管辖的县级市。绥芬河市与俄罗斯滨海边疆区接壤，东距俄罗斯对应口岸波格拉尼奇内21公里，距俄远东最大的港口城市符拉迪沃斯托克190公里，边境线长27公里，有公路、铁路两个国家一类口岸。