中国工信部拟放宽新能源汽车准入门槛 删除有关“设计开发能力”要求

中国进一步放宽新能源汽车生产企业和产品准入标准。工信部网站周二（4月7日）刊登相关征求意见稿称，删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求，并将新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月。

据路透社报道，这份“关于修改《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》的决定（征求意见稿）”并称，将删除有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款，还删除了新建纯电动车乘用车生产企业应同时满足《新建纯电动乘用车管理规定》的条款。

工信部解释称，过渡期条款主要适用于《准入规定》实施前已获得准入的新能源汽车生产企业和产品，要求其在2017年7月1日至2019年6月30日期间遵守有关过渡性规定，目前过渡期已经结束。

“随着国内外形势的发展变化，为更好适应我国新能源汽车产业发展需要，进一步放宽准入门槛，激发市场活力，加强事中事后监管，促进我国新能源汽车产业高质量发展，需要对《准入规定》部分条款进行修改。”工信部网站刊登的相关说明称。

中国希望到2025年新能源汽车能在国内所有汽车销售中占到约四分之一的比重。2019年所占比重仅为5%。

今年2月中国汽车销量大幅下滑79%，预计上半年下滑约10%。

汽车在消费中占据大头，也是中国提振内需的重点所在。上周二国务院常务会议已经决定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长两年以扩大汽车消费。

路透4月1日曾援引知情人士称，为了帮助受新冠疫情重创的汽车企业恢复销售，中国考虑暂时放宽为推动电动汽车生产而设置的配额。中国决策者可能还推迟六个月实施“国六”排放标准，以扶助汽车产业。