中国铁路部预计5.5万余人明日乘火车离开武汉

湖北武汉明日（8日）解封，中国铁路武汉局集团公司负责人表示，明天将有276列旅客列车从武汉地区各站开往上海、深圳、成都、福州、南宁等地，其中武汉地区始发54列。从4月7日的车票预售情况看，4月8日预计有5.5万余名旅客乘坐火车离汉，其中去往珠三角地区的旅客较为集中，占离汉旅客总量四成左右。

据央视新闻报道，根据湖北省疫情防控指挥部通告，从4月8日零时起，武汉市解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通，离汉人员凭湖北健康码“绿码”安全有序流动。为此，武汉地区武昌站、武汉站、汉口站等火车站将重新开启进站通道，恢复办理旅客进站客运业务，旅客持健康码“绿码”经测量体温、身份核验后可乘车出行。

负责人介绍，按照属地防疫部门和国铁集团的要求，武汉铁路部门精心做好进站通道恢复前的各项准备工作，在慎终如始做好铁路站车疫情防控工作的同时，有序恢复铁路运输服务。

该负责人介绍，铁路部门提前对武汉地区火车站的进出站通道、售票厅、候车厅、站台和230余组动车组进行了全面消毒，做好了客运设施设备的维修、保养和整治工作；会同防疫部门在武昌、武汉、汉口等车站进站口设立健康码核验点，在列车上设置了隔离席位和应急隔离席，在车站和值乘的列车上配备了应急防护包，制定了发热旅客站车应急处理流程；采取了进站测温、车上体温抽检、取消餐车就餐、实行送餐服务、减少车内走动、加强防疫知识宣传等措施；与地铁、公共汽车等公共交通部门做好了接驳对接工作，安排车站工作人员和志愿者在进出站口等客流集中处所加强引导服务。





