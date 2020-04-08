武汉今天零时解封 滞留人员迫不及待踏上回家路

湖北省武汉市在封城76天后，今天零时重新打开城门，开启出入武汉的通道。

零时钟声敲响后，武汉市75个离汉通道管控卡点正式打通。在素有武汉“西大门”之称的京港澳高速武汉西收费站，以及武汉“东大门”武鄂高速龚家岭收费站等出口，大量车辆有序开离。

这些车主和乘客绝大多数都是因武汉封城而滞留当地，迫不及想要踏上回家之路的外地人。

据央视新闻和澎湃新闻现场直播，昨晚10左右，已有很多归心似箭的人开车到高速公路收费站等候出城。武汉西收费站和龚家岭收费站在离汉通道开启前的半小时，已有数百辆车排队，车龙延绵几公里。

武汉官方在正式开启通道前，在一些收费站举行简短的仪式，随后才由交警撤除最后的路障。

从现场画面看，第一时间离开武汉的车辆，无需停下接受检查，乘客不用出示健康码、核酸检测证明，也不用测体温。有司机在开离收费站时高喊“武汉加油”，难掩兴奋，也不忘为这座城市打气。

武汉解封意味着中国疫情最重的城市已经挺过最艰难的时期，并且按下了重启键。

为纪念这历史性的一刻， 零点的江汉关钟声后，一场以“英雄的城市·英雄的人民”为主题的长江灯光秀在武汉上演，点亮这座沉寂两个多月的城市。

黄鹤楼、东湖、光谷星河星球、汉秀剧场、琴台大剧院和音乐厅等武汉的标志性建筑纷纷亮灯，知音号游轮在长江上鸣笛，见证武汉重启。

从今天开始，离汉人员也可凭湖北健康码“绿码”坐火车离开武汉。今早6时25分，汉口站发出首辆省内的离汉列车前往荆州；武汉站则在早上7时06分，发出开往南宁东的高铁，是首班开往湖北省外的列车。

据估计，武汉解封首日，预计有5万5000名旅客坐火车离汉，其中去往珠江三角洲的旅客最多，占所有离汉旅客的四成左右。

不过，离汉的火车仍有一定限制，例如民众不能通过公开平台自由购买从武汉到北京的火车票，进京旅客仍需要向当局做出申报，申请乘坐专列返回北京。

航空运输方面，东方航空公司一趟武汉至三亚的航班，作为今天的首发航班，从武汉天河机场起飞。民航湖北监管局副局长姜昨天透露，今天武汉大概有200多个航班运行，客流量在1万人左右。

（记者是《联合早报》北京特派员）