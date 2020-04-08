特朗普批世卫偏袒中国 考虑停止资助

（早报讯）美国总统特朗普严厉抨击世界卫生组织，指控这个联合国机构以中国为中心，以致在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间作出错误的建议，搞砸防疫工作。特朗普说，他正考虑停止向世界卫生组织提供资金。

彭博社报道，特朗普星期二（7日）在白宫举行有关冠病的例行简报中说：“我并不是说我会这样做，但我们要研究这个建议。”据称，美国国会在2020年向世卫组织拨款约1.23亿美元（1.75亿新元）

特朗普在简报中说，世界卫生组织错误建议他放宽对中国实施旅行限制。据报道，世界卫生组织曾在今年1月表示，尽管各国在应对冠病扩散时拥有保护其公民措施的主权，但各国应保持边界开放，确保人流与贸易畅通无阻。

特朗普说：“为了某些理由，（世卫组织）虽然经费大都由美国提供，却非常以中国为中心。我们会好好检视此事。幸好我先前拒绝了他们要我们对中国开放边界的建议。他们为何会给我们这么个错误的建议？”

据报道，世卫组织的政策一般避免对成员国进行公开批评，以免削弱其卫生措施。世卫总干事谭德塞较早前表示，特朗普通过使用他所谓的整体政府方针，正在做“伟大的工作”。他还称赞特朗普利用研发，在医疗用品，扩大测试范围和教育公众方面与私营部门合作。