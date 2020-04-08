武汉天河机场复航 今日预计进出港旅客1.1万人

湖北省武汉市今天零时解封，重新开启出入通道。武汉天河机场恢复国内客运航班，预计复航当日进出港航班200余班，进出港旅客1.1万余人。

据澎湃新闻报道，今早7点25分，天河机场复航当日的首架飞往三亚的出港航班东航MU2527航班起飞，标志着武汉机场暂停商业客运航班76天后正式复航。7点45分，从杭州飞来首个进港航班厦航MF8095航班落地，武汉天河机场举行水门仪式欢迎来武汉的首批旅客。

预计4月8日复航当日，武汉天河机场进出港航班200余班，覆盖除北京以外的上海、广州、深圳、重庆、昆明、成都、杭州、天津、海口、厦门、沈阳、青岛、西安、大连、福州、南宁等城市，以及恩施、十堰等湖北省内城市在内的全国50多个通航点，预计进出港旅客1.1万余人。

另据第一财经报道，对于从武汉出发乘飞机的旅客，在进入航站楼前要扫描“武汉战疫”二维码,凭“绿码”通行；没有申领湖北健康码的老人和未成年人，凭社区（村）开具的健康监测证明通行。

旅客在航站楼入口需接受“非接触式”体温检测，在值机柜台还要出示一次“绿码”、有效乘机证件，并按照航空公司或目的地城市的防疫要求填写相关表格或出具相关证明文件。

通过安检时，除了要向安检员出示有效乘机证件和登机凭证，还要再次出示“绿码”。