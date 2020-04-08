中俄边境黑龙江绥芬河市再次封闭小区

数十名来自俄罗斯的输入病例近日从绥芬河口岸入境，中俄边境的黑龙江绥芬河市防疫压力陡增。该市所有小区从今天（8日）6时起再次实行封闭管理。

据中国央视新闻消息，绥芬河市疫情防控指挥部昨天发布通知称，为进一步加强疫情防控期间的管控工作，严格做好“内防扩散，外防输入”，全市所有小区自4月8日6时起实行封闭管理，严守小区大门、楼道单元门和居民家门。

按照要求，小区居民每户可每三天派出一人外出购买生活必需品且当天必须返回。进出小区人员按“通行证登记+扫码+测温+戴口罩”管理。

据最新通报，黑龙江昨日新增境外输入确诊病例25例，均为中国籍、来自俄罗斯、从绥芬河口岸入境。黑龙江累计报告境外输入确诊病例87例，其中经过绥芬河输入的有84例，占绝大多数。

由于入境人员骤增，绥芬河市政府此前表示，口岸检验检疫能力和市区隔离检测能力已超过极限。

据微信公号长安街知事报道，这是绥芬河市第二次封闭小区。绥芬河市位于黑龙江省东南部，隶属于牡丹江市，辖区面积460平方公里，总人口7万，与俄罗斯滨海边疆区接壤，边境线长27公里，有公路、铁路两个国家一类口岸，是中国沿边开放重点口岸和黑龙江省对俄经贸合作主通道。

黑龙江省政府外事办昨日发布消息称，中俄双方商定，关闭绥芬河-波格拉尼奇内口岸旅检通道；并提醒在俄中国公民，在此期间勿贸然前往滨海边区经绥芬河口岸入境。

此外，面对来自俄罗斯的输入压力，近日网上流传消息称，“随着俄罗斯封城，大批在俄华人被驱逐出境。未来几天，将有大约150万华人分别从绥芬河、黑河、抚远三个口岸陆续回国。牡丹江将成为此次事件的重灾区。”

对此，中国驻俄罗斯大使馆澄清，经中俄两国外交部门沟通核实，所谓“俄罗斯政府将大规模驱逐中国公民”的言论严重失实。中国驻俄使馆和俄主管机关均未收到近期在莫斯科的中国公民遭受不公正待遇的申诉。

中国驻俄罗斯大使张汉晖昨晚连线央视主持人白岩松接受采访时表示，前俄罗斯境内大概有16万中国人，在短期内安排这么多中国公民回国恐怕不太现实。在当前疫情形势下，待在家里自我隔离、做好防护才是最安全的。