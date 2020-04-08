中国卫健委：十项措施防湖北及全国疫情反弹逆转

湖北省武汉市今天零时解封重启，中国卫健委昨晚召开会议，称武汉“重启”对全国疫情防控带来新考验，解封不等于解防，打开城门不等于打开家门，并推出多项措施防止湖北及全国疫情反弹逆转。

据中国卫健委网站消息，国家卫生健康委昨晚召开电视电话会议，研究部署解除离汉离鄂通道管控措施后全国防疫工作。

国家卫健委党组书记、主任马晓伟在会上强调，武汉市封控76天后转向“重启”，对全国疫情防控大局具有标志性意义，也对全国疫情防控工作带来新的考验。4月8日决不是疫情防控阻击战最后的胜利日，解封不等于解防，零新增不等于零风险，打开城门不等于打开家门。

湖北省、武汉市要坚持“动静结合”“防放结合”，确保疫情不因离汉通道的解除出现反弹逆转。具体措施包括，落实政府部门单位个人“四方”责任，引导强化履行防控责任义务；具体化精细化落实防控措施，严格“四类人员”集中管理；按照防控方案关于无症状感染者的判定标准和报告、管理要求，保持现有政策措施的连续性、稳定性；加强心理健康科普宣传和重点人群心理疏导，引导公众理性回归正常生活；继续全力做好患者救治。

马晓伟还要求，要抓好疫情常态化防控，统筹抓好全国面上的防控工作。一是切实促进离汉离鄂人员安全有序流动。二是加强对无症状感染者的发现报告管理。三是落细落小落实“四早”措施。发挥医疗机构发热门诊相关病例监测和传染病网络直报“两张网”作用。密切关注新增确诊、疑似病例和无症状感染者，深入开展流行病学调查。四是坚持应急处置与常态化防控相结合，分区分级恢复生产秩序，有序推动复工复产提速扩面。进一步做好重点场所、重点单位、重点人群疫情防控。五是加快恢复正常医疗秩序，各医疗机构要落实疫情防控有关措施。