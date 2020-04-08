世卫：武汉解封不代表疫情受控 仍要保持警惕

中国武汉市今日（8日）零时解封，世界卫生组织发言人在接受中国媒体采访时指出，逐步解除管控显示武汉为遏制疫情付出的努力，但不代表当地疫情已得到控制，目前还不能放松警惕。

据澎湃新闻报道，世卫发言人昨日受访时指出，武汉市正在逐步解除暂时性限制措施，显示当地此前通过各种方式为限制2019冠状病毒疾病传播作出的巨大努力。

不过，发言人表示，现在宣布武汉或者中国其他地方的疫情得到控制还为时过早。“没有大面积人口的免疫、有效的治疗方法或经验证有效的疫苗，该病毒仍然对人们构成威胁。”

发言人还说，中国的冠病传播速度有所减缓，疫情爆发的一个高峰已经过去。现在面临的挑战是，要防止在生活恢复正常秩序时疫情再出现高峰。

针对当地逐渐恢复正常生活秩序，世卫发言人认为，仍需要谨慎对待及调整限制措施，持续进行新冠病毒检测，进行隔离，以及追踪和治疗确诊病例。发言人特别指出，随着复工复产，公共卫生措施应着重于整合所有公共和私人场所的感染防控措施。

目前，武汉当地的社区仍处于封闭管理状态。对此，世卫组织发言人指出，应继续执行感染防控措施，“现在不是放松警惕的时候”。

世卫组织发言人指出，在采取必要措施以阻止疫情反弹方面，武汉和中国各地的每个人都将继续发挥巨大的作用。发言人强调了“保持物理距离”“注意手部和呼吸道卫生”以及“如果有感冒症状就留在家里”等个人保护措施，并指这将限制冠病成为所有人必须一起对抗的“全球性威胁”。