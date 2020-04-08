韩国瑜委任律师递状要求中止罢韩

高雄市长韩国瑜委任律师与高雄市新闻局前局长王浅秋今天（8日）上午向台北高等行政法院呈递行政诉讼停止执行声请状，要求停止罢韩案投票。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，罢韩案启动迄今约10个月，高雄市选委会昨天宣布有效连署为37万7662份，二阶连署过关，投票日预计是6月6日或6月13日，创下地方自治史上直辖市长面临被罢免首例。

韩国瑜阵营认为罢韩连署第一阶段偷跑，罢免方违法在先，提议书是无效件，委任律师叶庆元、高雄市前新闻局长王浅秋今赴法院递交行政诉讼停止执行声请状，要求中止罢免案。

高雄市新闻局长郑照新强调，此案委由律师处理，是为避免行政权独大，出现过度扩张解释的可能。韩国瑜将持续专注在防疫及市政工作，不受政治运动影响市府日常运作，此案交给司法体系做裁决，罢韩团体别搞错方向，别再撕裂社会。

罢韩发起人之一的尹立则说，韩国瑜此举是与民意为敌，像“打麻将打输了要翻桌，是一个很荒谬的行为”，并称“这表示韩国瑜没步数了，已经找不到任何理由，可以去反驳高雄民意展现，就开始往前找，做找碴的动作”。

罢韩成员、台湾基进新闻部副主任张博洋说，“提早落跑的人，竟然指责提早连署的”，韩国瑜提早落跑选总统，却反过来指控市民提早连署，相当不合理。

张博洋还说，高雄市府第一阶段不提异议，第二阶段都通过才病急乱投医，显示当初不把罢韩当一回事，如今第二阶段37多份连署书的民意都通过了，却计较第一阶段2万多份的民意，是不明智举动，也曲解法令，抹黑罢韩团体。