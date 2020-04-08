中国官媒：诋毁污蔑世卫 危害不亚于疫情本身

美国总统特朗普批评，世界卫生组织以中国为中心，以致在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间作出错误建议，搞砸防疫工作。多名美国国会议员此前也质疑世卫总干事谭德塞应对疫情不当。中国官媒《人民日报》今天（8日）发表评论称，在需要团结抗疫的关键时刻，对世卫大肆进行诋毁污蔑，这种置人类生命安全于不顾的“拆台”行径，危害不亚于疫情本身。

这篇题为《必须积极支持国际组织发挥作用》的评论文章指出，每当突发公共卫生事件来袭，应急响应需要国际组织发挥作用。当前世卫组织正尽全力协调国际社会共同应对疫情，包括启动多家实验室、加紧建立全球检测网络，动员国际力量、加快科学研究和创新工作，与联合国基金会以及有关合作伙伴共同发起团结应对基金，发布《基本卫生服务指南》等，与有关国际和地区组织一起展现出积极领导力。

评论称，疫情发生后，中国一直与世卫组织密切合作。在世卫组织专家赴武汉进行实地考察、世卫组织—中国联合专家考察组工作，以及经验分享、物资援助等方面，中国都是世卫组织工作的坚定支持者。

文章指出，应当警惕的是，在如此需要团结一致抗击疫情之魔的关键时刻，一些人却居心叵测地对世卫组织大肆进行诋毁和污蔑，这种置人类生命安全于不顾的“拆台”行径，危害不亚于疫情本身。

评论还引用英国伦敦政治经济学院全球事务研究所主任艾瑞克·伯格洛夫的文章指出，那些对世卫组织的批评“大多属于‘找茬儿’，效果适得其反”，“想要战胜疫情，二十国集团领导人必须同国际组织合作，首先便是世卫组织”。

文章最后呼吁，战胜全球蔓延的疫情，必须凝聚强大合力。面对联合国成立以来最大的考验，国际社会只有团结一致，抛开政治游戏并认识到困难，才能共同战胜危机。