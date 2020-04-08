黑龙江绥芬河口岸24小时为入境者实施核酸检测

经绥芬河口岸入境黑龙江省的冠病输入病例不断增加，继中国驻俄领馆提示出行风险、绥芬河市小区进行封闭管理后，绥芬河海关将24小时为入境人员实施核酸采样检测，严格落实闭环管控要求。

据中新网报道，哈尔滨市海关今日（8日）的消息，哈尔滨海关所属绥芬河海关按照海关总署和黑龙江省疫情防控指挥部的部署要求，严格落实“闭环管控”要求，24小时为入境人员实施核酸采样检测。

为有效遏制境外疫情输入传播，绥芬河海关将对所有入境交通工具进行登临检疫，并对所有入境人员实施体温监测、核酸采样检测、流行病学调查和集中隔离。

绥芬河海关与地方外事、公安、卫健、疾控、交通等部门建立联防联控快速响应机制，在信息共享、应急演练、发热旅客转运、资料移交、后续跟踪等方面加强交流合作；与边检等口岸联检单位签署疫情防控合作协议，提前通报入境旅客信息，加强疫情溯源和研判分析，识别高风险旅客；统筹安排试剂耗材、仪器配置，检测人员两班倒24小时不停歇，对送检样本即送即检，全力做好核酸检测工作。

绥芬河市与俄罗斯滨海边疆区接壤，东距对应口岸波格拉尼奇内21公里，距俄罗斯远东最大港口城市符拉迪沃斯托克190公里，拥有公路、铁路两个国家一类口岸。

据黑龙江省卫生健康委员会官网通报，昨日0时至24时黑龙江省新增境外输入确诊病例25例，均为中国籍，从俄罗斯输入，路线为莫斯科-符拉迪沃斯托克-绥芬河；新增境外输入无症状感染者86例，均为中国籍，从俄罗斯输入，其中85例路线为莫斯科-符拉迪沃斯托克-绥芬河

截至目前，通过莫斯科-符拉迪沃斯托克-绥芬河路线输入黑龙江省的确诊病例已经累计达84例，均为中国籍。