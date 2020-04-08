武汉解封 滞留当地台民众没健康码难离开

湖北武汉今起解封，台商二代、到武汉已经17年的大陆全国台企联青委会执行长杨政谕表示，即便解封，武汉小区的管理依然严格，大陆境外人士、包括台湾民众因没有健康码也难以搭乘公共交通工具离开武汉。

据台湾《联合报》报道，由于滞留的台湾民众依旧被“注记”，无法自行搭机回台，仍须等待专机或类包机，回家之路遥遥无期。台湾高龄孕妇林女士（化名）说，她至今两个月都没有产检，非常急迫想回台做产检，她的核酸筛检都合格，社区也开了健康证明。

林女士说，“76天真的很难熬，心力交瘁，已经到了几乎崩溃的边缘。”她之前打电话给武汉市台办，也打给台湾海基会，都没有任何包机的讯息，心里觉得颇绝望的。她再次向政府呼吁，在不妨碍防疫的前提下，请取消注记，让他们自行搭机返台。

湖北台湾同胞返台救援会会长徐正文说，有一名在武汉工作的吕姓男子，母亲于3月初过世，早前因武汉封城而无法搭乘包机或“类包机”返台奔丧。武汉解封前，吕姓男子备妥母亲死亡证明及武汉当地出具的健康证明，向政府相关单位陈情，希望能依“血友病患童”模式回台，但至今未获回应。

另外，武汉解封后，民众出行必须出示手机里的健康码扫码才能出行，但在湖北的台商与滞留当地的台湾民众因无当地身份证无法申请健康码，让他们出入困难。

台企联一位台商干部表示，台商没有健康码，想在武汉市内行走只能靠四张纸：一张是做过核酸之后小区给的通行证；一张是所在地居委会的健康证明；第三张是复工证明；最后一张是针对台港澳居民发的健康检测报告。但就算带着这四张纸，仍然极不方便，每遇一个出入或往来查验口，都必须费尽唇舌解释，还有一些小区、餐厅、超市或商场，干脆拒绝进入。