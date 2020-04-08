中国疾控中心首席科学家：武汉解封意味赶上其他地区的步伐

中国疾控中心流行病学首席科学家曾光日前指出，武汉解封意味着当地疫情防控赶上了其他地区的步伐，但是还不到放松的时候。

据《健康时报》报道，作为中国国家卫健委高级别专家组成员，曾光当时参与建议了武汉的封城举措。武汉今日（8日）解封，他很有感触地说：“武汉的封城、解封，不管对武汉这个城市，还是对于其他地区来说，都可以说是一次天翻地覆的变化。”

曾光教授表示，从高级别专家组提出封城建议时，武汉确诊病例大概不到300例，到后续确认病例数逐渐增长，火速建成火神山医院、雷神山医院、方舱医院，疫情形势变化快，控制得也非常快，四万多医务人员的驰援，“两个多月的时间，沧桑巨变。”

“需要提醒的是，虽然武汉解封了，但目前中国防控还没有放松，只能说武汉解封意味着武汉的疫情防控赶上了其他地区的步伐，但是还不到放松的时候。从武汉外出的人员还是要遵守前往地的防控措施。”曾光教授介绍。

很多人担心，武汉解封后随着大量人员流动，会不会出现一些携带病毒扩散的情况，曾光教授表示，“我觉得这种概率是非常低的，不必过于担心。当然，也不能说绝对排除这种可能性，因为我们对2019冠状病毒疾病的认知还不够充分，不能排除一些特殊情况的出现。”

“武汉过去是病毒高度集中的地方，但已经转化成确诊病例，基本得到控制了。无症状感染者成为我们现在的防控重点之一，但它不影响武汉的解封进程。因为目前无症状感染者的群体规模、病情程度、传染性没有严重到那个程度，一旦发现都可以控制。”曾光教授表示。

“专家组提出封城建议后，能很快被中央采纳，现在回头看这是非常英明的。这场防疫战可以称得上是一次非常漂亮的大胜仗。中国从开始时全球最严重最被动的情况下，一下子翻转了。”同时曾光教授进一步表示，武汉解封不意味着疫情结束，只要全世界不结束，中国就结束不了。

