中概股好未来教育自曝员工数据造假

继瑞幸咖啡后，在美国上市的中国教育机构“好未来”自曝员工通过伪造合同夸大销售数据。

据经济观察网报道，K12课外机构好未来发布公告称，在例行的内部审计过程中发现，某些员工在销售新推出的“轻课”业务中存在不法行为，与外部供应商合谋通过伪造合同及其他文件的方式虚增轻课业务的销售收入。好未来已报警处理，目前该员工也被依法拘留。

好未来称，高度重视其商业行为的诚信及员工道德规范，对违法行为零容忍。始终致力于保持高标准的公司治理原则，并根据美国证监会及纽交所的相关规章制度做透明及时的披露。

公告发出后，好未来盘后股价一度下跌28%，截至目前，该公司报收55.82美元，市值330亿美元，盘后跌去60亿美金，超过400亿元人民币。

作为中国K12教育公司的龙头，好未来与新东方合占中国教育行业4%的市场份额。该公司前身学而思，2010年10月在美交所挂牌上市，同时也是中国首家在美国上市的中小学机构。

这次涉及的轻课业务，是好未来旗下专注于为6-12岁小学学科提供学科素养的在线轻学习平台，约占其2020财年整体预计收入的3%－4%。

此外，同一天做空机构狼群研究（Wolfpack Research）发布公告称，中概股公司爱奇艺存在夸大营收和订阅用户数量行为。预计爱奇艺将其2019年营收夸大约80亿到130亿元，其中用户数量夸大约42%－60%。受此影响，爱奇艺股价开盘后一度跌超12%。对于指控，爱奇艺坚决否认，并表示与实际情况不符，保留法律追诉权利。