被指防疫针对大陆 台指挥中心回应：仅对武汉严格

2019冠状病毒疫情重灾区武汉经过七十多天的封城后今日（8日）解禁，台湾民众担心当地无症状感染者回台造成下一波疫情，台湾中央流行疫情指挥中心今日指出，滞武汉台湾人被“注记”，包机或类包机还要再观察，并强调虽然对武汉比较严厉，“但对大陆并没有比较严厉”。

据《联合报》报道，指挥中心指挥官陈时中说，武汉虽然解封，但当地还是有在进行小区管制，实施红、绿色健康码等，因此包机类包机部分，还得观察有注记下状况如何，且包机类包机也需要协商。

陈时中强调，台湾对大陆没有比较严格，只是武汉比较严格。“但这是一个发源地，任何决策者都会这么做。”

早前《联合报》报道指，由于滞留的台湾民众依旧被注记，无法自行搭机回台，仍须等待专机或类包机，回家之路遥遥无期。另外，武汉民众出行必须出示健康码，但在湖北的台商与滞留当地的台湾民众因无当地身份证无法申请健康码，让他们出入困难。

此外，陈时中也提到，台湾依据风险对不同国家采取居家检疫的管制，且现在不论哪一国，都要居家检疫14天，并未针对任何国家。

至于台北市长柯文哲提到口罩应一天一个，陈时中回应指，这不是总量的问题，是分配的问题。一个月买28个总量不变，但是总归是防疫物资，政府有责任妥善分配。

陈时中也说，经济部和口罩“国家队”非常努力，没办法用最乐观的情况去估算，还要打一些折扣、保留安全库存。