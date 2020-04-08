中国三大运营商发5G消息白皮书 华为预计6月支持商用

中国三大电信运营商中国电信、中国移动、中国联通今天联合举行线上发布会，共同发布《5G消息白皮书》。

据新华社报道，《白皮书》明确了相关业务功能及技术需求，提出了对5G消息生态建设的若干构想。三大电信运营商的副总经理，以及来自华为、小米、vivo、OPPO、中兴、三星、联想、魅族、海信、蜂动、菊风等11家企业的代表出席发布会。

5G消息业务是终端原生基础短消息服务的全新升级，依照交互方式大致可分为两类：即个人用户之间，以及企业与个人用户之间的信息交互。

对个人用户而言，5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。

对企业而言，5G消息将为其提供与个人用户之间的信息交互接口。企业可通过文字、语音、选项卡等富媒体方式向用户输出个性化服务与咨询。例如，在与12306的对话中，用户可以通过发送语音或文字、点选关键字的形式，快捷实现车票预订、支付、改签等操作。

得益于以上特质， 5G消息在继承传统短信免注册登录、免安装应用等特性的基础上，进一步实现了信息交互的便捷高效。此外，5G消息还支持加密传输、图形密码等信息交互方式，可提供信息安全保障，保护用户隐私。

另据每日经济新闻报道，华为方面在发布活动上表示，支持移动5G消息业务，3月已入场试点大区启动联调测试，4月10日计划打通First Call，6月支持5G消息商用。