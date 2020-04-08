研究：中国百强企业3月销售额环比增长136% 二季度楼市仍不乐观

自2月下旬以来，中国房地产行业陆续开工复工、线下售楼处恢复开放，房企销售业绩开始有所回升。克而瑞研究中心日前发布报告指，中国百强房企3月销售额环比上涨136%，但同比仍下降17%，二季度房地产市场依旧不容乐观。

据澎湃新闻报道，克而瑞研究中心发布的报告数据显示，中国百强房企3月份单月实现全口径销售金额7690亿元（人民币，下同，约1553亿新元），与2月份相比，业绩环比大幅增长136.2%

从同比方面来看，中国百强房企在3月份单月的销售额同比下降17%，但降幅较2月份有近21个百分点的收窄。同时，3月份单月销售额达到200亿元以上的房地产公司有11家。

至于累计业绩方面，2020年一季度百强房企全口径销售业绩规模同比下降近20.8%。克而瑞研究中心认为，虽然疫情对一季度整体房地产市场的冲击较大，对房企销售、交付、结算等多方面的影响也将会持续较长一段时间，但目前市场表现正逐步恢复正轨。

不过，克而瑞研究中心强调，二季度房地产市场依旧不容乐观，房地产开发投资等各项行业指标较难摆脱下降通道。

从城市上来看，3月份一线城市成交量同比全线回落，同比仍下降39%。仅北京成交量加速下滑，同比跌幅超60%，上海、广州和深圳同比跌幅均收窄，深圳降至10%以内。

至于23个二三线城市虽然成交量有序复苏，同比仍下降31%。近四成二三线城市成交量同比跌幅回落至30%以内，仅宁波、郑州个别城市成交持续低迷，同比跌幅仍在80%左右。核心二线城市房地产市场似有回暖征兆，成都、杭州、昆明等成交量率先企稳回升，同比皆步入上行通道。

目前，各大上市房企的2019年年报披露已临近尾声。从目前已披露销售业绩和制定的2020年销售目标来看，规模房企2020年的业绩目标增长率基本保持在10%左右，较2019年进一步放缓，且均低于2019全年的业绩同比增速。货值目标去化率在60%左右，与2019年基本持平。

克而瑞研究中心认为，2020年房地产市场调控及政策预期将维持平稳，但由于市场走向并不明朗，2020年房企在货值去化上更要注重营销策略的制定，通过线上与线下相结合的模式打通销售渠道，拓展更多的客源，确保全面目标的实现。