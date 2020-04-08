沃尔玛宣布未来五年在武汉投资人民币30亿元

沃尔玛中国今日（8日）宣布，未来五年将在武汉投资30亿元（人民币，下同，约6.07亿新元），开设更多业态门店。

据澎湃新闻报道，沃尔玛中国在今日武汉“云招商大会”上宣布，未来五年将在武汉投资30亿元，计划新开设四家山姆会员商店、15家购物广场及更多社区店，加大武汉社区服务型产业布局，为当地零售市场注入新活力，更好地为武汉顾客和会员服务。

沃尔玛中国总裁及首席执行官陈文渊在会上发言说：“武汉是沃尔玛在中国重要的战略市场之一。沃尔玛在武汉经营已经超过15年，我们是武汉社区的一份子。沃尔玛很荣幸与武汉人民一起共同抗击疫情，共克时艰。”

陈文渊指，武汉市政府今日与沃尔玛中国签署的战略合作框架协议，标志着双方合作进入了一个新阶段。

据报道，沃尔玛于1996年进入中国市场，在深圳开设了第一家商店，并于2002年在深圳设立了沃尔玛全球采购办公室。目前沃尔玛在中国经营多种业态，主要包括购物广场、山姆会员商店、社区店等。目前，沃尔玛在全国170多个城市共有400多家门店。

据悉，沃尔玛在武汉参与了“10元特价蔬菜包”和“政府储备冻猪肉”投放等项目，同时充分利用全球供应链，增加重点商品供应，持续满足顾客的需求，还直接从武汉、湖北当地农场采购蔬菜和水果，驰援受疫情影响的农户。

疫情期间，沃尔玛还向所有租户提供了免租政策，免租金额总计达1.5亿元。同时，沃尔玛公司和沃尔玛基金会共捐赠了150万美元，约1044万元人民币，支持中国和武汉地区抗击疫情。