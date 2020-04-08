港府推出800亿保就业基金 将补贴员工五成薪金

香港特首林郑月娥今日（8日）宣布，港府将推出800亿元（港元，下同，约147亿新元）保就业基金，补贴雇主其员工每月五成的工资，为期半年。

综合《星岛日报》、香港01报道，港府今日宣布的保就业基金，将为合格雇主提供补贴，受惠雇主需要承诺不裁员。具体来说，政府将补贴合格企业员工五成的薪水，最高补贴以1万8000元工资为上限，即每月9000元，供强积金150万名雇员受惠。

林郑月娥透露，援助将会在六个月内分两期支付，第一期不会迟过六月发放，但需要雇主适时申请。

同时，保就业计划将会向强积金计划没有完全涵盖的三个行业，包括饮食、建造和运输业提供支援，涉及约80万人。其中，运输业以德士和红色小巴司机为主。

另外，计划将向自雇强积金供款人士，约21万5000人提供一笔资助，并放宽综合保障援助计划的资产上限，以协助更多失业人士，为期六个月。

林郑月娥指，2019冠状病毒疫情带来史无前例的挑战，包括航空旅游在内的行业受到重创，加强社交距离的措施也令各行业生意大跌。

她称，香港的最新失业率已达3.7%，而政府政府预期，未来将出现企业大规模倒闭及裁员潮，失业率会持续上升。为防止大规模裁员和倒闭情况，港府需要史无前例的回应，包括协助企业经营、保就业，减轻企业的财政负担以及尽快令经济复苏。