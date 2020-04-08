港财长：二轮抗疫基金使财政储备降至约8000亿港元

香港特首林郑月娥今日（8日）宣布推出1375亿元（港元，下同，约253亿新元）的第二轮抗疫基金，财政司司长陈茂波指出，这使政府的财政储备降至8000亿至9000亿元，但公共财政仍属稳健。

综合港媒报道，香港财政司司长陈茂波在今日的发布会指出，2019冠状病毒疫情对香港及全球经济的冲击，比2008年金融海啸更为严重。香港经济活动受干扰，失业率更上升到九年以来的高位，为阻止进一步的失业潮出现、避免经济及就业率出现螺旋式的下滑，政府必需果断地推出具力度的措施。

陈茂波说，今日推出的措施，连同上轮的抗疫基金及财政预算案，涉及总金额接近2900亿元，相当于香港生产总值约9.5%。他指，这与一些如美国和新加坡的先进经济体推出的措施规模相似，反映国际间认同在前所未有的情况下，政府要有力度及迅速的反应。

他估计，第二轮抗疫基金对当地GDP有2%的缓冲作用，连同由上年8月开始推出的一系列措施，共涉及3200亿元，为当地GDP提高5%的缓冲作用。

陈茂波透露，新一轮的基金及经济收缩加剧，会进一步增加政府的财赤状况，令财政储备减少至8000至9000亿元，相当于14至15个月的政府开支，因此公共财政仍属稳健。

另据林郑月娥透露，两轮基金会令香港本年度财政赤字由估算的1391亿元增至2766亿元。