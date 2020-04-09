菲律宾就中国海警舰撞沉越南渔船事件表示关注

菲律宾政府昨天对越南一艘渔船在南中国海被中国海警舰撞沉事件表示关注，称其类似的经历会对友谊信任造成损害。

据《菲律宾星报》报道，菲律宾外交部发表声明指出，这起事件是在冠病危机期间发生的，是“与以往不同的危机”，并提到：“我们自己的类似经历说明，该事件对友谊信任造成了多么大的损害。”

中国与菲律宾、越南等几个亚细安国家，都声称拥有全部或部分南中国海的主权，并在这个区域建立了基地等设施。

声明也强调，由于菲律宾对越南一直抱有感激之情，因此决定发表上述声明声援。一艘菲律宾渔船在去年6月遭到中国渔船撞击后沉没，导致22名菲律宾渔民在海上漂游数小时。一艘越南渔船把这些遇难的菲律宾渔民搭救起来。

越南渔船在南中国海被撞沉

越南一艘载有八名船员的渔船，于上周四（2日）在南中国海的西沙群岛（越南称黄沙群岛）和中国海警舰相撞后沉没。随后，越南向中国政府正式提出抗议，指中方侵犯了越南对黄沙群岛的主权。

中国海警局隔天（3日）则称，涉事的越南渔船非法进入西沙群岛海域后进行侵渔活动，中国海警舰对渔船进行警告驱离，但越渔船拒绝驶离，并多次做出危险动作，最后撞到中国海警舰后沉没。

越南和中国在南中国海有长期的领土主权和渔业纷争。这是越南渔船不到一年内第二次在该海域与中国船舰发生相撞事故沉没。