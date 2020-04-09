伊朗官员质疑中国疫情数据 驻华大使：不代表政府立场

针对伊朗卫生官员接连对中国冠病疫情数据表示质疑，伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德称，伊朗政府的官方和真实立场是通过伊朗外交部来表达的，“作为驻华大使，我不会让两国间来之不易的、持久的友谊和信任因任何小事而受到影响或损害”。

伊朗卫生部官员兼冠病防疫工作小组成员莫拉兹，7日对中国报告的冠病确诊数字表示怀疑，认为这个数字似乎太低了，“病毒传播后，事实证明并非如中国报告的一样”；伊朗卫生部发言人贾汉普尔则形容，中国官方的冠病统计数据是一个“惨痛的笑话”（bitter joke）。

克沙瓦尔兹扎德昨天接受《环球时报》专访时说，伊朗对中国暴发冠病疫情的立场从一开始就非常清楚的。“伊朗最高级别的官员，即总统鲁哈尼，以及外长扎里夫一直都高度支持中国在抗击疫情过程中展现出的管理艺术，并对中国战胜该传染性疾病威胁的治理体系表示高度信任。”

对于伊朗卫生部两名官员的发言能否代表伊朗政府的意见？克沙瓦尔兹扎德强调，伊朗政府的官方及真正立场是通过外交部来行使的，并表示作为伊朗驻华大使，他不会让中伊之间来之不易的、长久的友谊和信任因为任何一点小事而受到影响或损害。

克沙瓦尔兹扎德还表示，任何旨在抹黑伊朗和中国之间良好关系的媒体操弄都是毫无价值的。“不容忽视的是，一些国家正以疫情大流行为借口，继续妄图通过歪曲事实、小题大做等方式损害中伊关系。”

他说：“事实上，中伊两国政府和人民之间的相互帮助在多大程度上得到了国际媒体的鼓励和响应，这点是值得怀疑的，因为这是全球团结与合作所实际需要的。”

据伊朗卫生部消息，伊朗截至当地时间8日，一共累计超过6万5000起确诊病例，死亡病例也超过4000例。

至于中国公布的疫情数据是否透明且值得信任？克沙瓦尔兹扎德强调，伊朗受益于来自中国政府有关机构定期且及时发布的第一手信息，并及时根据中国政府的建议和指导方针调整生活方式。“在我看来，这确实表明了我们对（中国政府）控制疫情扩散的努力及辛勤工作的信任。”