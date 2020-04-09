五一假期调休增为五天 10年来最长

疫情当头中国今年的五一假期怎么放备受关注，北京市政府今天公布，今年“五一”连休五天，是大小长假政策实施多年来的首次。

北京市人民政府办公厅今天公布“五一”的放假安排，5月1日（星期五）至5月5日（星期二）放假调休，共5天。4月26日（星期日）、5月9日（星期六）上班。

此前，中国国务院在3月13日已发布过2020年节假日放假通知，其中五一放假安排与上述时间相同。

据上海热线报道，之所以今年的五一节长达五天，一个重要原因是，今年受疫情影响，各地景点均暂时关闭，旅游消费行业受到极大的冲击。此时，全国疫情基本收尾，武汉全面解封。各地的景点也陆续正常营业，通过五天小长假，既可让民众出门稍微放松，也能促进国内旅游。

另据《北京商报》报道，中国刚刚经历了清明小长假这场复工期首场“测试赛”，不少业内人士认为，作为“五一”旅游高峰前的小高潮，清明出游意愿回暖超出预期。但同时部分景区也出现了现场导流、疏散工作不完善等情况，因此，如何在景区开放的同时，做好导流等防疫工作，为“五一”黄金周备战，成为旅游业者面对的新课题。

报道引述浙江工商大学旅游与城乡规划学院副教授乔光辉称，中国景区内的健康及分流管理等问题一直存在，疫情进一步“放大”了这一现象。“游客的旅游意愿逐渐恢复，再叠加假期及优惠活动，很可能会出现客流量高峰。因此，对于景区来说，进一步加强相关管理成为关键。”