被指纵容言论攻击 台外交部要求世卫总干事致歉

世界卫生组织总干事谭德塞昨天（8日）就美国总统特朗普的“世卫以中国为中心”言论做出反驳时，也指台湾纵容针对他的网络言论攻击。台湾外交部对此批评谭德塞的指控毫无依据，并要求谭德塞向台湾道歉。

据香港《南华早报》报道，谭德塞在记者会上谈及自己遭受种族歧视言论攻击，并指这些言论从台湾开始。

谭德塞说，自己过去两三个月持续遭受言论攻击事件，包括辱骂或种族歧视言论，甚至收到死亡威胁，但他不在乎这些。

谭德塞声称，这些攻击在三个月前来自台湾，而台湾政府与外交部也得知关于这一方面的投诉，但台湾方面并没有撇清关系，甚至开始批评他。

台湾外交部随后发表新闻稿，对谭德塞的指控表示遗憾与抗议，并批评此举极不负责，台湾要求谭德塞立即更正与澄清。

对于谭德塞受到歧视言论攻击，台湾外交部表示遗憾，并说“台湾2300万人受到国际卫生体系政治的严重歧视，我们感同身受，我们谴责任何形式的歧视与不公”。

台湾外交部说，曾在今年2月9日的新闻稿中，提醒支持台湾参与WHO的个人或各国团体应以理性方式，敦促WHO协助台湾完整参与国际医卫及防疫体系。

新闻稿提到，至于网络上有身分及国籍不明网民对谭德塞处理冠病疫情的表现有所批评，相关个人的言论与台湾外交部无关，也非外交部能操控。