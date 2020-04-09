中国扫黑除恶“六清”行动 百日消化七成案件存量

中国全国扫黑办将会同中共中央政法部门，部署开展“涉黑涉恶在办案件百日攻坚战”，在4月至7月争取消化七成涉黑涉恶案件存量。

据《新京报》报道，中共中央政法委秘书长、全国扫黑办主任陈一新昨天（8日）主持召开全国扫黑办第9次主任会议，会上提出上述要求。

会上提出重点清单，第二、三季度重点在“清”字上下功夫，按照“清到底、清干净”的要求，深入开展“六清”行动，努力在9月底拿出“线索清仓”“逃犯清零”“案件清结”“伞网清除”“黑财清底”“行业清源”六张“业绩清单”。

对于“案件清结”行动，会上指出，4月至7月，全国扫黑办要会同中央政法部门，部署开展“涉黑涉恶在办案件百日攻坚战”，力争消化70%左右的案件存量。

对全国扫黑办挂牌督办的100余起大要案，作为重中之重，实行全国扫黑办及中央政法部门领导包案，倒排日期、挂图作战、逐个围歼。加快推进疑难复杂案件办理，其他案件依法快侦快诉快判。

此外，要把“打伞破网”作为主攻重点，必要时全国扫黑办要会同中央纪委国家监委派出联合工作组，推动一查到底、限期查结。严格把握“保护伞”界定标准，既坚持“大伞”“小伞”一起打，又注意将一般违法违纪行为与故意包庇纵容黑恶势力区分开来。落实国家监委、两高两部关于严惩公职人员涉黑涉恶犯罪问题的通知要求，坚持把纪律挺在前面，对“保护伞”不愿打、不敢打、绕着走的，坚决问责追责。

“黑财清底”行动要求各地对专项斗争开展以来侦办的涉黑涉恶案件逐一筛查，发现存在“见黑见恶不见财”问题的，坚决依法按程序予以收缴罚没。建立健全黑恶财产查控机制，汇集数据资源，全链条核查涉案财产流转轨迹，确保显性“浮财”、隐性“暗财”一网打尽。

会议指出，要处理好“打财断血”与依法保护民营企业合法权益的关系，准确把握法律政策界限，严格区分涉黑涉恶人员与一般企业经营人员，严格区分合法财产和非法财产，避免对涉案企业经营者一律羁押、对企业财产一律查扣冻结。

另外，行业整治也是今年专项斗争的“重头戏”。4月至9月，全国扫黑办要搭建信息平台，向社会公布整治要求和责任单位，集中整治十大行业领域涉黑涉恶突出问题。