蔡英文：台湾比谁都知道被歧视孤立的滋味 拟邀谭德塞访台

对于世界卫生组织总干事谭德塞指台湾纵容针对他的网络言论攻击。台湾总统蔡英文回应时说，台湾长年被排除在国际组织之外，“比谁都知道被歧视和孤立是什么滋味”。

蔡英文今天（9日）在面簿上发文，对于台湾被指在国际社会上发动种族歧视攻击言论做出回应，抗议这一指控。

蔡英文也说，想邀请谭德塞访问台湾，感受台湾人民如何努力在受到歧视和孤立之中，坚持走向世界、贡献国际社会。

蔡英文说：“在世界各地，包括谭德塞的家乡（即埃萨尔比亚）在内，都可以看到台湾的医疗人员和志愿工作者无私奉献的身影，台湾人不会用肤色、语言去区分他人，所有人都是我们的兄弟姐妹。台湾，从来没有因为无法加入国际组织，就减少对国际的支持。”

她也提到，台湾在冠病疫情期间倾全台之力防疫，成绩也受到世界瞩目，“即使世界卫生组织因为政治的操弄将台湾排除在门外，我们还是扛起国际社会成员的责任，主动援助口罩等防疫物资，给疫情严重国家的医护人员”。

蔡英文呼吁谭德塞，如果他能抵挡中国大陆的压力来到台湾，就能了解到台湾对防疫的努力，并且理解真正受到不公平待遇的是台湾人民，相信只有台湾加入世卫，“组织的拼图才会完整”。

据香港《南华早报》报道，谭德塞在记者会上谈及自己遭受种族歧视言论攻击，并指这些言论从台湾开始。他也说，台湾政府与外交部也得知关于这一方面的投诉，但台湾方面并没有撇清关系，甚至开始批评他。台湾外交部随后发表新闻稿，对谭德塞的指控表示遗憾与抗议，并批评此举极不负责，台湾要求谭德塞立即更正与澄清。