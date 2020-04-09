被指性侵养女 山东一公司高管被立案调查

针对有媒体报道山东烟台"一上市公司高管涉嫌性侵养女"一事，最新消息称，警方已立案调查，正核实案情。

综合《新京报》、中国经营网、《证券时报》等报道，昨日有媒体发布短片，一名女孩自述“被烟台上市公司高管性侵四年”，但未透露涉事公司名称。

据报道，涉案人为山东杰瑞集团高管。涉案高管表示，自己未在上市公司任职，而在杰瑞集团任职。对于和兰儿是否发生性关系，这位高管表示涉及隐私不方便透露。但他表示自己不会触犯法律底线。

烟台市芝罘区网信中心一名相关负责人今天回应称，该部门已注意到相关舆情，并介入了解。并称芝罘区公安分局已立案调查，正对案情进行核实。

针对“当事人之一为山东杰瑞集团高管”的信息，该负责人表示，涉案女生此前曾报警，但这次涉及的公司名称，“与上次不太一样”，需要进一步核实。

烟台市公安局芝罘区分局一名工作人员今天表示，案件信息将由芝罘区委宣传部对外统一发布。

另外，山东杰瑞集团另一高管表示，公司正在紧急处理此事。“事发已经很长时间了，公安机关也多次调查，但目前还没有结论，我们也希望公安机关尽快给个结论。”

杰瑞股份证券部工作人员今天回应称，涉案嫌疑人员并非上市公司董监高人员，面对突发情况，公司正在了解情况，如果属实会严肃处理。