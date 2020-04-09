陆正耀将辞任神州租车董事长？官方不予置评

针对有媒体报道指瑞幸咖啡风波人物之一的陆正耀，将考虑辞去神州租车董事长职务，以免神州租车被事件波及，神州租车今天回应表示不予置评。

神州租车和瑞幸咖啡两家公司的董事长都是陆正耀。

据英国《金融时报》报道，神州租车的高管们受访时表示，陆正耀将考虑辞去神州租车董事长一职，以说服投资者相信该集团独立于瑞幸。

神州租车的投资者关系总监Emily Paau说：“我们认为，这是他（陆正耀）正在考虑的事项，但最终决定是什么，我们无法置评。”神州租车首席执行官宋一凡也强调，瑞幸与这家租车公司没有股权或业务关系。

瑞幸上周自曝伪造销售额22亿元人民币（4.45亿新元），导致其股价暴跌82％至4.39美元（6.27新元）。瑞幸前天（7日）已暂停交易。

报道称，瑞幸咖啡暴发伪造风波后，神州租车在陆正耀签署的一份声明中表示，自2016年4月以来，他“没有参与过集团的日常管理”。在香港上市的神州租车的股价上周暴跌逾50%，

对此，会计调查公司GMT Research分析师史蒂文森说，即使陆正耀的日常参与有限，神州租车仍可能因与瑞幸的联系而“形象受损”：“即使担任非执行董事长，他仍然会相当活跃地参与。”

在神州租车寻求安抚股东之前，标普全球（S&P Global）已将该公司的信用评级从B+下调至B-。

这家评级机构表示，尽管神州租车是一家独立上市公司，与瑞幸没有直接联系，但其与瑞幸的关联已引起投资者对其公司治理的担忧，并损害了其利用资本市场的能力。