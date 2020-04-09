冠病疫苗二期招募志愿者 要求持湖北健康“绿码”

多名接种重组2019冠状病毒疫苗的首批志愿者今天（9日）通过朋友圈分享消息称，疫苗Ⅱ期临床研究正在招募志愿者，招募要求中包括需持有湖北健康码“绿码”等。

据澎湃新闻报道，该研究计划招募18周岁及以上年龄的健康成人、持有湖北健康码“绿码”、无疫苗接种过敏史、无冠病病史或感染史，并能坚持完成6个月的研究随访。

在招募志愿者的“预约登记和健康主动申报系统”中，需填写姓名、身份证号、所属地区及街道等个人信息，但可选择的所属地区仅限武汉市的13个区。

报名系统中的《知情同意书》介绍，该研究使用的重组冠病疫苗（腺病毒载体）和安慰剂对照由军事科学院军事医学研究院生物工程研究所和康希诺生物股份公司联合研制。

同意书显示，该研究分三组，即中剂量疫苗组250例、低剂量疫苗组125例和安慰剂对照组125例，合计500例。作为志愿者，将有50%的可能性接种中剂量疫苗，有25%的可能性接种低剂量疫苗，有25%的可能性接种安慰剂对照。

研究方案要求，每位志愿者于接种当日、第14天、第28天和第6个月各完成一次研究访视，整个研究约需6个月。

《知情同意书》显示，为感谢志愿者做出的贡献，补偿志愿者在参加研究过程中的付出以及承担的风险，研究人员将在每次采血访视结束后给予每名志愿者现金补偿500元（人民币，约101新元）。

自1月26日抵达武汉以来，由中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈薇领衔的科研团队展开疫苗研制应急科研攻关。3月16日，陈薇团队研制的重组冠病疫苗通过临床研究注册审评，获批正式进入临床试验。首批108名志愿者自3月16日起陆续接种疫苗。