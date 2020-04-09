上海宣布将于4月27日起陆续开学

上海官方今天宣布，上海市高三、初三年级将于4月27日起返校开学，而各级各类学校在5月6日前需做好其他学段和年级分批返校开学的准备，具体时间将根据疫情发展情况另行研究确定后发布。

上海也是首个明确开学时间的中国一线城市。北京、广州以及深圳至今还未作出相关安排。

据路透社报道，中国上海市教委主任陆靖除了在发布会上作出上述宣布，也表示上海中考将由往年的6月中旬推迟至6月底。

他并称，上海高校中等职业学校可从4月27日开始安排毕业年级学生返校，具体返校开学时间经批准后由学校发布。不过，培训机构在中小学和幼儿园返校开学前不得开展线下培训及服务。

陆靖还说，上海教委和各区教育局将在返校开学前组织对各级各类学校冠病疫情防控要求落实情况进行全覆盖的实地检查，检查不合格的学校不得组织学生返校开学。

“由于小学低年级学生及幼儿园儿童的年龄特点，他们的自我防护能力比较弱，需要对他们给予更大的关注，创造更安全的条件，所以在考虑这些学段、年级的返校开学时间上，我们将会持更加审慎的态度。”

据上海卫生健康委员会通报，上海截至昨天（8日）并无新增本地冠病确诊病例，但新增九起境外输入病例。上海目前累计报告本地确诊病例339例，境外输入性确诊病例213例。

对于开学后学校会不会利用周末等时间安排教学，以及暑假会不会减少，陆靖回应称，目前不主张学校安排周末补课，但后续将对教学情况持续跟踪，若确有需要，再另行研究。暑期安排同样将根据教学的实际开展情况，充分听取专家、师生和家长的意见，结合疫情发展综合研判后决定。

此前，中国已有不少低风险省区陆续开学，但基本集中在中西部地区。例如3月30日起江苏省高三、初三年级逐步开始返校开学，随后山东和浙江等省也先后明确了开学时间。

