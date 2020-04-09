中国商务部：3月进出口有所好转

中国商务部今天表示，从各地方、各行业反映的情况来看，3月份中国进出口有所好转；据其对重点地区、行业和企业的调研，部分外贸企业在手订单延期或取消，新签订单受到影响，特别是纺织服装等消费类行业，短期内受到较大冲击。

据路透社报道，商务部新闻发言人高峰在例行发布会上说，在当前冠病疫情防控持续向好的形势下，中国企业复工营业提速扩面，“市场消费触底回升、稳步向好”。

他称，将加强与有关国家和地区的宏观经济政策协调，进一步提升通关和物流便利化水平，保障核心零部件、原材料以及研发、生产、测试设备等进口通道顺畅。

中国国家统计局本月1日公布的数据显示，3月制造业PMI从2月的创纪录低位35.7急剧回弹至52，非制造业PMI也从29.6回升至52.3，共同拉动综合PMI攀升24.1个百分点至53。PMI以50为分水岭，高于50说明行业处于扩张状态，低于50则显示行业陷入萎缩。

此外，高峰还表示，随着中国疫情防控形势持续向好，今年清明小长假期间，中国生活必需品市场供应充足，运行总体平稳，市场人气逐步集聚，消费市场稳步回升。居民外出购物显着增多，市场销售较节前明显增长。

为提振受疫情冲击的国内市场需求，中国各地政府从3月下旬开始陆续发放电子消费券/据中新社统计，目前中国已有30多个省市区发放总额超过56亿元（人民币，下同，约11.2亿新元）的消费券。在最早发放消费券的浙江杭州，政府补贴1亿4500万元，10天内带动当地消费逾18亿元。