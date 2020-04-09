网民售卖钟南山周边商品 律师提醒此举侵权

冠病疫情让中国呼吸病学专家钟南山再度成为民众的焦点之一，网上也随之出现关于钟南山的周边产品。有中国律师提醒，通过网络途径销售与他人肖像相关的产品，属于以盈利为目的侵犯他人肖像权行为。

据中国《新京报》昨天（8日）报道，有网民出售供收藏的钟南山人物模型。售价大多从100元（人民币，下同，20新元）起跳。

民众目前无法在网购平台淘宝和咸鱼通过“钟南山”关键词搜索到相关商品。客服解释，此类商品涉嫌侵权，已被强制下架。

然而，《新京报》搜索发现，仍有商家在销售钟南山的周边产品，包括根雕、木牌、印花短袖等多种产品。其中，销售根雕的商家打出广告“钟南山抗议题材根雕，欢迎来图订制”，报价300元。

另外一家制作钟南山头像的檀木挂牌吊坠，报价70元。商家说，只要照片就可以订制。“看你要什么样子，我给你报价。量大的话价格可以优惠，样子也可以订制。”这名商家也说，制作挂牌是对钟院士表达尊敬的心情。这些商家都说，他们并未得到任何授权。

北京康普律师事务所主任律师吴立宏对此说，民众对钟南山的喜爱和尊敬之情可以理解，但是版权意识也要增强。商家未经授权利用钟院士的肖像制作商品盈利，就涉嫌侵权。吴立宏建议，商家及时下架该类商品。