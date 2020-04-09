中国原生态环境部长李干杰料担任山东省长

中国原生态环境部长李干杰已调派到山东，出任中共山东省副书记，预料将接替龚正，担任山东省长。

据中国《人民日报》报道，中共中央组织部部务委员兼干部二局局长张光军今天（9日）在山东省委常委会召开扩大会议上，宣布中共中央决定，李干杰出任山东省委委员、常委、副书记。

李干杰也出席这个会议，并发表讲话时说，山东作为中国东部沿海的人口、文化、经济大省，在中国改革开放和社会主义现代化建设全局中具有十分重要的地位。他承诺，将全力推动高质量发展，努力将冠病疫情影响降到最低，奋力实现全年经济社会发展目标任务。

据中国共产党新闻网的资料显示，现年55岁的李干杰是湖南望城人，在清华大学核反应堆工程专业学习，也攻读核反应堆工程与安全专业硕士研究生课程，1989年研究生毕业后在国家核安全局北京核安全中心参加工作，并在属于生态环境部前身的国家环境保护总局历任核安全与辐射环境管理司副司长，国家环境保护总局核安全中心主任、党委副书记（正局级），国家环境保护总局核安全司司长等职务。

他在2006年12月出任国家环境保护总局副局长、党组成员、国家核安全局局长。国家环境保护总局在2008年升格为环境保护部后，李干杰出任环境保护部副部长、党组成员、国家核安全局局长。李干杰在2016年10月短暂调派到河北，出任中共河北省委副书记，省委党校校长，不到一年后又回到环境保护部，在2017年5月任环境保护部党组书记，同年6月任环境保护部部长。环境保护部在2018年变成生态环境部后，李干杰就担任生态环境部部长、党组书记。

时任山东省委副书记、省长龚正今年3月南下上海，接替调任湖北省委书记的应勇，出任上海市委副书记、市政府党组书记、代市长。