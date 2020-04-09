中共中央与国务院建议推动特大城市调整完善积分落户政策

中共中央与国务院在推进资本要素市场化配置、引导劳动力要素合理畅通有序流动等方面公布多个意见，包括深化户籍制度改革，推动超大、特大城市调整完善积分落户政策。

据新华社今天（9日）报道，中共中央与国务院上个月30日发布关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见，建议探索推动在长三角、珠三角等城市群率先实现户籍准入年限同城化累计互认。

意见提到，放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制，试行以经常居住地登记户口制度。建立城镇教育、就业创业、医疗卫生等基本公共服务与常住人口挂钩机制，推动公共资源按常住人口规模配置。

文件提及，健全生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制，着重保护劳动所得，增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬，提高劳动报酬在初次分配中的比重。

在完善股票市场基础制度方面，文件提到，鼓励和引导上市公司现金分红，完善投资者保护制度，推动完善具有中国特色的证券民事诉讼制度。

意见也建议，建立健全城乡统一的建设用地市场，全面推开农村土地征收制度改革，扩大国有土地有偿使用范围，建立公平合理的集体经营性建设用地入市增值收益分配制度，以及公共利益征地的相关制度规定。

文章还提到，深化基础研究国际合作，组织实施国际科技创新合作重点专项，探索国际科技创新合作新模式，扩大科技领域对外开放，加大抗病毒药物及疫苗研发国际合作力度。