深圳南山区住建局发通知严禁哄抬房价

深圳楼市近日升温，部分楼盘销售火热，甚至“喝茶费”再现楼市。9日，深圳市南山区住房和建设局（简称“南山区住建局”）发布通知称，严禁恶意炒作哄抬房价，“各中介机构及从业人员切勿以身试法”。

据新京报报道，通知称，近日，深圳市南山区住建局收到投诉，反映个别中介从业人员涉嫌恶意炒作、哄抬房价。针对此，南山区住建局表示高度关注，并发出郑重提示。

通知称，南山区住建局提示各中介机构及从业人员，切勿背离中央关于“坚持房子是用来住的，不是用来炒的”定位，应恪守国家法律法规和职业道德，按照中央、省、市相关法律与政策，为房屋买卖双方提供专业意见及合理建议。“凡房地产中介机构及从业人员参与恶意炒作、哄抬房价的，主管部门将联合相关执法部门依法严格查处，严肃追究其法律责任，请各中介机构及从业人员切勿以身试法。”

“虽然新冠肺炎疫情对房地产市场造成了冲击，但若各类房价哄抬现象增加，那么管控依然会继续。”易居研究院智库中心研究总监严跃进点评称。

对于通知传达的信号意义，严跃进认为，通知体现了稳定房价和稳定预期的导向，无论房屋交易市场好或者坏，一旦涉及房源和房价的炒作，政策依然会比较严厉。预计全国部分房价上涨过快的城市，后续依然会面临政策管控的导向。对此，房地产中介机构需稳健运行，防止参与炒房，否则将会面临严厉处罚。