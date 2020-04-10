香港检疫人士明起在中心住满10天后 经检测评估可返家检疫

香港卫生防护中心昨日（9日）公布，鉴于疫情发展迅速，预期对检疫设施的需求将有增无减，决定明天起，在检疫中心住满十日，病毒检测呈阴性的人士，经医护人员评估，可返家完成余下四日的检疫。

据“香港01”报道，香港卫生防护中心指出，一直密切检视各个检疫中心的使用情况和需求，鉴于疫情发展迅速，而密切接触者数目仍维持在较高水平，预期检疫设施的需求将有增无减。

经考虑，该中心决定，明日起安排检疫人士在入住检疫中心十日后，经评估余下四日可返回家居继续接受检疫。这项措施将逐步于各检疫中心实施，以确保有足够检疫设施应付疫情需要。

卫生防护中心进一步解释，所有于检疫中心接受检疫的人士均没有病症，在离开检疫中心前需先进行2019冠状病毒测试。若检测结果呈阴性，并经过医护人员的评估其健康状况及其他相关因素，认为有关人士适合在剩下四天居家检疫，才会作出相关安排。这些人也会被安排佩戴电子手环，确保他们遵守居家检疫的要求。

香港中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌接受传媒访问时指，如果住10日就走，则第八日做测试，风险很小，但相信居家检疫最后期间，还需要进行几次的病毒检测。

据报道，目前香港共有四间检疫中心，分别是位于火炭骏洋邨、柴湾鲤鱼门公园及度假村、荔枝角饶宗颐文化馆翠雅山房及元朗八乡少年警讯永久活动中心，合共提供约1700个单位。截至昨日早上，可即时使用的单位约占三成，余下单位已被使用，或正进行清洁工作，以供下一名检疫人士使用。