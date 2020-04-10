B站获索尼四亿美元战略投资 双方将在动画游戏等多领域合作

中国弹幕视频网站哔哩哔哩（俗称“B站”）9日宣布获得索尼四亿（美元，下同，约5.6新元）的战略投资。同时，双方还将在多个领域展开合作，尤其是动画和移动游戏领域。

据澎湃新闻报道，根据双方协议，索尼将通过旗下一家全资子公司以约四亿美元的总对价认购B站新发行的逾1731万Z类普通股。购买价格为每股Z类普通股23.1071美元，相当于每份B站美国存托股份23.1071美元。此交易预计将在不久后完成，到索尼将通过其子公司持有B站已发行股份总额的约4.98%。

此轮融资是B站自上市以来，继腾讯、阿里后引入的又一重要战略投资人。B站于2018年10月获得腾讯3.2亿美元投资，而阿里巴巴则在隔年2月宣布入股B站。

目前，B站董事长陈睿为第一大股东，持股比例为15.1%。腾讯为B站的第二大股东。

对于此次合作，B站董事长兼首席执行官陈睿说：“我们很高兴与全球娱乐和科技领域的领导企业索尼公司达成合作。此次战略合作将有助于我们为用户带来更优质的内容和更好的服务体验，特别是在动画与游戏领域。我们期待能与索尼在更广阔的领域共同携手，满足用户不断增长的文化和娱乐需求。”

索尼和B站在动画、游戏、音乐等多个领域的业务合作由来已久。从2014年起，B站与索尼全资子公司Aniplex在动画版权采购方面展开了多项合作，并于2016年宣布独家代理Aniplex旗下移动游戏《命运-冠位指定》（Fate/Grand Order）。近期，B站还与索尼音乐达成战略合作，用户可以在B站观看索尼音乐旗下曲库MV。

值得注意的是，2019年第四季度B站的游戏业务收入同比增长22％至8.7亿元。目前，B站拥有超过30款独代游戏储备，并将进一步推进游戏海外发行业务。

截至发稿时，B站股价涨逾7%，站上28美元。