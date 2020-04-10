美国多部门要求禁止中国电信在美运营 称其构成国家安全威胁

美国司法部和其他联邦机构周四（9日）呼吁美国联邦通讯委员会（FCC），撤销对中国电信美洲公司提供往来美国的国际电信服务的授权。

综合彭博社和路透社报道，包括美国司法部、国土安全部、国防部、国务院、商务部和美国贸易代表办公室在内的政府部门，在发给FCC的文件中称，该建议反映出中国电信接入美国电信网络，可造成“重大及不可接受的国家安全和执法风险”。

上述美国机构进一步指出，中国电信的美国分支可能允许中国政府实体“从事恶意网路活动，得以进行经济间谍、中断美国通信或者导致错误路由”。

中国电信美洲公司是中国电信集团有限公司旗下的美国子公司。去年有两名美国参议员要求FCC审查对中国电信和中国联通在美国运营业务的许可。

一位代表通过电子邮件表示，中国电信美洲公司否认此类指控，称一直“极为配合监管机构，而且运作透明。”

“公司与监管机构始终保持着极其合作和透明的关系。”中国电信代表葛瑜（译名）称。“在许多情况下，我们以高于监管要求的标准要求自己，以证明我们遵循最高的国际标准开展业务、为客户提供服务。”

中国电信自2007年获得相关服务授权，此次撤销该授权的建议，是FCC去年宣布的一项审查中的一部分。据报道，FCC通常会遵循安全部门的建议，该机构去年已禁止中国移动进入美国市场。

“来自中国电信的威胁反映出我们普遍看到的中资电信企业带来的威胁。”美国国家安全事务助理总检察长德马斯（John Demers）称。“它们在法律上和事实上都听从于中国政府。”

“中国电信的一些行为违反了我们在批准其运营牌照时与它达成的缓和协议（mitigation agreement），引发了国家安全担忧。” 德马斯说。