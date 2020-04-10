涉嫌性侵养女 中国杰瑞集团高管被解雇

中国媒体日前报道上市公司高管被指性侵养女四年，在当地引起轩然大波。涉事高管鲍毓明昨日（9日）被山东烟台杰瑞集团解雇，中兴通讯也在今日通报已收到鲍毓明的辞职信。

据澎湃新闻报道，鲍毓明此前担任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称杰瑞集团）副总裁兼首席法务官，以及中兴通讯独立非执行董事。

据悉，鲍毓明的养女小兰在2015年9月被“送养”给他。生母虹丽（化名）称，孩子从小磕磕碰碰一直不顺，“听人说要认个养父养母能冲冲这个灾气，也是因为迷信”。

小兰称，在被收养的三个月后，鲍毓明于天津老家对她实施第一次性侵，当时她刚满14周岁。她也透露，鲍某某首次对她性侵后，将她带到了北京的居所，看着她不让她出门，并给她播放成人不雅视频，包括恋童癖视频。据小兰称，这种情况一直持续到2019年4月，在她生理期发高烧时，鲍某某对她性侵并暴力殴打她，促使她报警。

而据山东省烟台市公安局芝罘分局官方微博昨晚通报，该局在2019年4月接获一女子通报，其三年多来被“养父”鲍某某多次性侵，该局次日立案。经侦查，综合各种证据，认为鲍某某不构成犯罪，当月决定撤销此案，并通知了当事人。后根据当事人及其律师提供的一些新的线索，该局于2019年10月决定再次立案，目前侦查工作仍在进行中。

不过，鲍毓明昨日在受中国媒体访问时称，自己不会触犯法律底线，并称“事情并不是像她说的那样，事情说起来话长，但我和她从来没有以‘养父女’的关系相处”。

此事被曝光后的4月9日晚，杰瑞集团发表声明称，高度重视此突发事件，并于当日下午与鲍毓明协商解除了劳动合同。据报道，鲍毓明为杰瑞集团的首席法务官，拥有资深律师经历，擅长领域为出口合规业务。

而中兴通讯也在今早发布声明指，公司在获悉媒体报道后，高度重视该事件。目前，公司董事会已收到鲍毓明辞去独立非执行董事职务的申请。据报道，鲍毓明于2018年加入中兴通讯，成为该公司在贸易风波中成立的“董事会出口合规委员会”成员，并且是该委员会的召集人。

据中兴通讯对鲍毓明的介绍，他还拥有以下荣誉：教育部认证高层次海外留学人才、国家外国专家局认证外国专家、全国十佳总法律顾问，兼有纽约长岛商学院讲师、西南政法大学研究员、中国行为法学会教授等教研经历。

另据报道，鲍毓明曾在2011年于其博客，撰有《从“嫖宿幼女”看未成年人保护的差距》一文。他在文中写道：“中·国目前对幼女性侵害的打击确实存在不足。在此，呼吁有关部门尽快采取有效可行的立法和司法举措，切实保护未成年人的合法权益，尽量避免给有特权的人物以可乘之机。”