华为称可完全不用美国器件 为照顾美企现用一些

华为消费者业务CEO余承东昨天（9日）表示，华为供应链可以做到不用美国的器件，但还是保留了少量的美国器件，与美国供应商保持合作关系，照顾他们的生意。他说：“我们没有说全部用国产的，当然国产东西多一些，美国的大幅减少了，原则上我们可以完全实现对美国器件的替代，但我们照顾他们的生意。”

据中国经济周刊报道，余承东在接受媒体采访时表示，预计中国市场全年依然保持在20%以上增长。如果不是美国制裁的话，2019年华为就会成为全球第一大智能手机厂家。

余承东认为，中美之间相互依存，如果反制的话对双方都是很大的伤害。

在此前，关于华为减少手机元器件订单的传闻甚嚣尘上。有消息称，华为将启动第二波智能手机砍单，主要针对5G手机，以消化最高四、五千万部的库存。

对此，余承东回应道，“华为手机没有库存，而是严重缺货，春节期间的生产受到了疫情的影响，天天都在打电话催货。缺货缺的一塌糊涂，有库存反而赚了。说库存那是胡扯，他到我们公司仓库去看了吗？我们是缺货，不是库存积压。我天天在催货，这个缺那个缺，头大的要命。”

3月31日，华为发布《2019年年度报告》。报告显示，2019年华为营收8588亿，同比增长19.1%；净利润627亿，同比增长5.6%；研发费用1317亿，占营收的比例提高到15.3%。其中，华为消费者业务营收4673亿，同比增长34%，成为2019年华为集团的主要增长来源。