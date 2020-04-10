爱奇艺、优酷等11家中国视频音频网站被约谈

浙江省消费者权益保护委员会8日根据前期对爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV、搜狐视频、腾讯体育、PP视频、乐视视频和哔哩哔哩九大视频平台以及喜马拉雅和蜻蜓FM两大音频平台的会员消费体验结果，对上述存在问题的视、音频网站进行约谈并提出整改意见。

据《中国消费者报》报道，提出九方面整改意见如下：

1. 广告特权描述不清，涉嫌虚假宣传。浙江消保委明确提出禁止使用“免广告”“跳广告”等容易误导消费者的绝对性宣传语；类似开屏广告等窗口，应在显著位置设置关闭键，确保一键关闭；会员权益中，以明确的、简单的方式描述广告特权，并以显著方式提示消费者。

2. 自动续费扣款未提醒。浙江消保委要求网站在会员自动续费到期前3日内通过有效方式提醒消费者即将扣费，并得到消费者同意才能扣款。

3. 默认勾选自动续费，开通容易取消难。浙江消保委建议有关网站取消默认勾选；不得通过技术手段引导消费者选择平台推荐选项，对选择项实现单页全显功能；设置一键开通服务时设置一键取消服务。

4. 增设收费项目。浙江消保委表示有关视、音频网站应采取有效措施，切实解决多项收费、多头收费等“吃相难看”问题，确保会员服务透明、公平、诚信。

5. 购买的付费节目不能全屏观看。浙江消保委提出经营者应按合同内容全面履行义务，否则应担责。

6. 信息收集授权形同虚设。浙江消保委提出除国家法律法规规定的范围外，不得强制获取消费者个人信息；收集时应向消费者明示收集内容和使用范围。

7. 充值金额固定，退余额渠道不通畅，且充值余额安卓、iOS客户端不通用。浙江消保委要求网站向消费者提供可自由选择充值金额的渠道，使消费者所购买的项目和充值金额可以相互匹配；同时切实保障消费者的财产权和公平交易权，以显著的方式向消费者明示充值余额退款渠道，确保账户余额可及时退回。

8. 部分视、音频网站中对安卓、iOS消费者同片不同价，涉嫌价格歧视。浙江消保委表示各平台不得在价格上歧视消费者，进行区别对待，应保证消费者购买的服务价格一致。

9. 个别App内广告导向“微商”，且客服无法提供相应证明文件。浙江消保委提出应建立、健全互联网广告业务的承接登记、审核、档案管理制度；完善售后服务，为消费者提供便捷的投诉渠道。