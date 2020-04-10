应勇：中共中央和国家部委将出台专项政策 支持湖北疫后重振

湖北省全面解封，湖北省委书记应勇昨日（9日）指出，湖北省民营企业发展暂时面临困难和挑战，但仍存在潜力和机遇，中共中央和中国国家有关部委也将出台一揽子专项政策，支持湖北疫后重振。

据《湖北日报》报道，湖北省昨日召开促进民营经济发展工作领导小组会议暨全省民营企业座谈会，省委书记应勇出席会议时强调，民营企业是湖北发展的希望和潜力所在，要千方百计帮助民营企业纾困解难，支持民营经济更好更快发展。在打赢疫情防控湖北保卫战、武汉保卫战的同时，打赢疫后重振的民生保卫战和经济发展战。

应勇指出，民营企业创造了全省50%以上的生产总值，60%左右的税收，70%以上的技术创新成果，80%以上的新增就业，90%以上的市场主体。面对疫情，湖北省广大民营企业和民营企业家主动承担社会责任，直接参与防控工作、积极捐款捐物、全力保障生产供应，充分彰显新时代民营企业家的家国情怀和责任担当，为湖北省统筹推进疫情防控和经济社会发展作出了重大贡献。

“困难是暂时的，要看到湖北发展的优势、潜力和机遇，进一步增强共克时艰、共谋发展的信心和决心。”应勇指出，受疫情影响，湖北省民营企业发展暂时面临困难和挑战，但同时也要看到，民营经济发展正面临“三期交汇”的有利机遇。其中，当前，湖北省疫情防控取得阶段性重要成效，复工复产好于预期，与常态化疫情防控相适应的经济社会秩序正加快恢复，为战“疫”成果巩固期。

同时，应勇指，湖北省在区位、资源、市场、劳动力、投资上的优势明显，具有巨大的发展潜力和极强的发展韧性，经济发展长期向好的基本面和内在强劲向上的趋势没有改变；疫情冲击之下，新经济新业态新模式加快培育，新基建、宅经济、数字经济发展提速，给企业创新、技术改造、产品升级带来机遇；被压抑的消费需求也将在疫情过后集中释放，即发展动能缓释期。

最后则是政策机遇窗口期，应勇说，中共中央和国家有关部委将出台一揽子专项支持政策，支持湖北疫后重振。他希望民营企业把握大势、保持定力、坚定信心，准确识变、科学应变、主动求变，善于危中寻机、化危为机，加快发展步伐，不断做大做强。

应勇强调，全省各级党委政府要坚定不移支持民营经济更好更快发展。要坚持发展是硬道理的本质要求，把稳增长放到更加突出的位置，全力推进复工复产复市。

湖北省委副书记、省长王晓东在会上也要求，要保持定力、增强信心，充分认识到疫情造成的困难是暂时的，湖北省经济长期向好的基本面没有变，中共中央和国家各部委将加大支持力度，湖北发展的韧劲、后劲和潜力还很大。

会议共邀请全省不同地区、不同行业、不同规模的45家民营企业负责人参加，湖北省领导尔肯江·吐拉洪、黄楚平、曹广晶、赵海山也出席了该会议。