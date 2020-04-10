中国境外输入无症状感染者 超三成经绥芬河口岸入境

黑龙江省政府今日通报，截至4月8日24时，中国累计境外输入无症状感染者364例，其中经绥芬河境外输入137例。

据光明网报道，黑龙江省政府新闻办举行的新闻发布会，截止到4月8日24时，中国累计境外输入确诊病例1103例，其中黑龙江省127例，占11.5%，排名第四；绥芬河为123例，占全省96.85%。中国累计境外输入无症状感染者364例，其中，黑龙江省154例，占42.3%，排名第一；经绥芬河境外输入137例，占全省89%。

此外，3月27日至4月8日24时，绥芬河报告由俄罗斯入境累计确诊病例123例，无症状感染者137例。确诊病例按居住省份来分，包括黑龙江省41例、吉林省36例、广东省16例、浙江省8例、福建省9例、山东省4例，辽宁省、河北省、天津市各2例。

无症状感染者按居住省份来分，主要为黑龙江省54例、吉林省47例、广东省25例、福建省6例，辽宁省、山东省各4例，江苏省、江西省、浙江省各2例。

自3月21日至今，经绥芬河口岸入境2497人，吉林省人员共579人，目前，吉林省与绥芬河市主动对接，派出专用客运车辆，已于4月8日采取“点对点”“手传手”方式，接回72名吉林省人员。这些人两次核酸检测、一次抗体检测结果均为阴性，符合解除隔离条件。

目前，黑龙江省未发现境外输入病例相关的本土病例。